Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta le due partite di Champions di ieri, quella dell’Inter, che ha pareggiato con il Barcellona e quella del Napoli, che ha vinto sull’Ajax. Lo spazio è quasi tutto riservato all’Inter di Inzaghi, a dire la verità. Anche se Sconcerti addirittura scrive che il Napoli rappresenta la parte migliore del nostro calcio.

“L’Inter stavolta ha giocato la gara perfetta, è partita lentamente, ha resistito, ha subito, si è tenuta la larghezza del contropiede e l’ha regalata alla fine ai suoi campioni. Il Barcellona ha fatto mucchio, non pericolo. Forse il piccolo rimpianto è essersi fermati presto, quando il Barcellona era in grande difficoltà. Era una gara da chiudere prima. Xavi è stato un avversario difficile e sopravvalutato, la sua squadra non ha niente del passato, nel gioco appare e scompare, non ha gente da dribbling o da velocità”.