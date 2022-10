Cristiano non giocava titolare in Premier dal 13 di agosto. Complice l’infortunio di Martial, la sua stagione può cambiare

La notizia, dopo l’infortunio di Martial, era dietro l’angolo. Adesso è arrivata la conferma: Cristiano Ronaldo ritrova la maglia da titolare in Premier League, che mancava da due mesi. Cristiano infatti era stato scelto da Ten Hag per iniziare Manchester United-Brentford il 13 ai agosto. Dopodiché, il portoghese era scivolato in panchina, gli erano stata riservate solo le partite del giovedì in Europa League. Oggi, il ritorno da titolare. Dopo che la settimana scorsa, contro l’Everton, era arrivato il ritorno al gol, il settecentesimo con le squadre di club. Iwobi perse una palla stupida sulla tre quarti, pallone in profondità a CR7 che è andato dritto per dritto e poi di sinistro ha infilato Pickford che la rete che è valsa i tre punti e che potrebbe aver svoltato la sua stagione. Potrebbe essere un risveglio, come ha sottolineato Ronaldo stesso che dopo il gol, invece del solito “Siummm”, ha avvicinato le mani al petto e ha chiuso gli occhi, per mimare la posizione in cui dorme quando viaggia con la squadra, che non è passata inosservata ai suoi compagni. Anthony l’ha seguito a ruota, ha fatto lo stesso gesto. Ora l’opportunità di cambiare una stagione nata sotto una luna storta.