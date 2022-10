C’è vita sul pianeta Cristiano Ronaldo: segna il gol numero 700 (VIDEO)

Entra solo grazie all’infortunio di Martial ma è decisivo. Realizza l’1-2 in casa dell’Everton. Un gol che allontana le ombre di questo periodo

C’è vita sul pianeta Cristiano Ronaldo che sta giocando contro l’Everton (in trasferta) e ha segnato il gol numero 700 della sua carriera. Lo ha segnato anche grazie a Martial che si è infortunato e il portoghese – che in questo periodo viene trattato com una riserva qualsiasi – è entrato in campo già nel primo tempo. Sul risultato di 1-1. Iwobi ha perso una palla stupida sulla tre quarti, pallone in profondità a CR7 che è andato dritto per dritto e poi di sinistro ha infilato Pickford che la rete che fin qui è quella della vittoria.

Non è un momento semplice per Cristiano Ronaldo che ovviamente deve gestire la sua fine carriera. Quest’estate ha provato in tutti i modi a lasciare lo United per giocare la Champions, ma non c’è riuscito. È stato molto vicino al Napoli, la trattativa è andata avanti per circa un mese. Poi, alla fine, De Laurentiis non ha voluto cedere Osimhen per 90 milioni allo United e pretendeva di ottenerlo quasi gratis. A quel punto, giustamente, il Manchester se l’è tenuto. Uno come CR7 è sempre meglio averlo con che contro. Anche se con ten Hag il rapporto è tutt’altro che positivo. Come tutti i santoni del calcio contemporaneo, il tecnico si considera un inventore. Dopo la scoppola subita nel derby col City, è venuto a più miti consigli e ha finalmente schierato Casemiro in mediana. I risultati si vedono.

Ha fatto il giro del web il palo a porta vuota colpito contro l’Omonia. È stato criticato anche in Nazionale per i gol sbagliati contro la Spagna nella partita decisiva di Nations League (vinta dalla Nazionale di Luis Enrique con gol all’ultimo minuto di Morata). Il portoghese dimostra di essere ancora vivo e certamente srà un protagonista dei prossimi Mondiali di calcio.

700 – Cristiano Ronaldo has scored the 700th club goal of his career, 20 years and 2 days after his first goal. 5 – Sporting CP

118 – Man Utd (1st spell)

450 – Real Madrid

101 – Juventus

26 – Man Utd (2nd spell) Icon. pic.twitter.com/cGKEjVdOLD — OptaJoe (@OptaJoe) October 9, 2022