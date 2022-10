Roma-Napoli vietata ai residenti in Campania. Biglietti in vendita

In vendita i biglietti di Roma-Napoli, vietata ai residenti in Campania. Di seguito Il comunicato pubblicato dal Napoli sul sito ufficiale per l’annuncio.

Saranno in vendita, a partire da oggi, martedì 18 ottobre 2022 alle ore 17:00, i biglietti per Roma-Napoli, 11esima giornata di Serie A in programma domenica 23 ottobre 2022 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Come da restrizione Prefettizia, vige il divieto di acquisto per Residenti in Campania, compresi i fidelizzati

Come da disposizioni del GOS, vige la vendita esclusiva su canale web vivaticket.com con l’obbligo di inserimento Fidelity Card

Intero settore Ospiti: € 50,00 (non cedibile)

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.asroma.com/it/biglietti/regolamento-stadio

L’AS Roma informa che per posizionare uno striscione, accedere con tamburo ad una sola battuta e/o megafono o per realizzare una coreografia allo Stadio Olimpico è necessario essere in possesso di un’autorizzazione della Società AS Roma ed approvata dal GOS. Tale autorizzazione deve essere richiesta all’indirizzo email slo@asroma.it, entro 7 giorni lavorativi antecedenti l’evento. La richiesta deve essere corredata con i dati dell’utilizzatore e copia del documento.