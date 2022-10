Roma-Napoli, Anguissa non ce la fa: è fuori dai convocati

Spalletti non lo porta neanche in panchina. L’allenamento in gruppo di ieri, sebbene parziale, aveva fatto ben sperare

Anguissa non recupera. Spalletti non lo convoca per Roma-Napoli. Ora è ufficiale, visto che è stato diffuso l’elenco dei convocati e il camerunese non c’è. «Anguissa è difficile che giochi, non è corretto rischiarlo», aveva anticipato il tecnico in conferenza stampa. Ma la speranza era che Spalletti stesse facendo un po’ di pretattica, visto che ieri Anguissa aveva svolto la prima parte della seduta di allenamento in gruppo, lasciando ben sperare almeno per quanto concerne la convocazione. Niente da fare. Ricordiamo che Anguissa si era infortunato nella partita con l’Ajax, dieci giorni fa, procurandosi una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Non si tratta di un infortunio grave, non ha una lesione muscolare. Ma Spalletti ha deciso di non rischiare.

Le dichiarazioni di Spalletti in conferenza.

«Dobbiamo pensare a quello che sa fare il Napoli, alla nostra forza, dobbiamo mettere in campo le nostre qualità. Anguissa è difficile che sia dentro, non è corretto rischiarlo e gli altri hanno fatto vedere che stanno bene e sono allo stesso livello».

A questo punto, è facile pensare che si profili la seconda partita consecutiva da titolare per Tanguy Ndombelé, che col Bologna aveva fatto intravedere dei progressi. A margine, è bene sottolineare che nell’elenco dei convocati non figura neanche Sirigu (risentimento muscolare accusato l’altro ieri). Ovviamente manca ancora Amir Rrahmani: il difensore kosovaro, infortunatosi nel finale di Cremonese-Napoli sta recuperando da una fastidiosa lesione al tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Tutto lascia pensare che Rrahmani non si rivedrà prima del nuovo anno.