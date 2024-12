Postecoglou come Conte: «Al Tottenham troppi alibi per i giocatori»

In conferenza: «Non andrò in giro a preoccuparmi degli ego feriti». Ieri il Telegraph ha ricordato la conferenza-sfogo di Conte al Tottenham

Adesso anche Ange Postecoglou crede alle parole di Conte. Al Tottenham è la mentalità che deve cambiare. Si possono cambiare giocatori, allenatori, staff, ma se la cultura della vittoria nulla può cambiare. E ieri in conferenza stampa Postecoglou lo ha fatto capire usando altre parole ma il significato era uguale. Il Telegraph riporta proprio le parole del tecnico del Tottenham che ha attaccato i suoi giocatori “insistendo sul fatto che non tollererà «ego feriti» e «scuse», e avvertendo che coloro che non condividono la sua filosofia possono lasciare il club“.

Postecoglou: «Non andrò in giro a preoccuparmi degli ego feriti»

Il principale bersaglio di Postecoglou è di Timo Werner ma il tedesco “è solo uno dei tanti giocatori senior del club a cui Postecoglou e il suo staff chiedono di più“.

Ieri il mister ha detto: «Non si tratta di Werner, ma della situazione in cui ci troviamo. Ci sono giocatori che potrebbero dare di più. Ho solo pensato che ieri sera, poiché non ha giocato molto, avrebbe dovuto essere un po’ più fresco».

«Non abbiamo la profondità per escludere le persone che giocano male», ha continuato. «Abbiamo bisogno che tutti facciano la loro parte. Soprattutto i ragazzi più anziani. Mi aspetto un certo livello di performance da alcuni dei ragazzi più anziani».

Il Tottenham ha vinto solo una delle ultime otto partite e non vince da cinque partite dopo aver battuto il Manchester City. Romero dopo la sconfitta contro il Chelsea si è lasciato andare ad uno sfogo “suggerendo che la colpa dei problemi del Tottenham dovrebbe essere attribuita al presidente Daniel Levy e al consiglio di amministrazione del club”.

Il tecnico non è d’accordo: «Ne ho abbastanza. Quella è una scusa per me. Se pensiamo che esista una cosa mitica che impedisce il successo, allora cambiamola, che senso ha altrimenti. Se non ci credi, non venire qui»

«Non andrò in giro a preoccuparmi degli ego feriti. Se qualcuno che è in forma sente di aver bisogno di qualcosa in più in questo momento, probabilmente non è il tipo giusto», ha insistito Postecoglou.

