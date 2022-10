Il Napoli: per Rrahmani risentimento muscolare alla coscia sinistra

Il comunicato del club. Il difensore si è infortunato nella ripresa di Cremonese-Napoli. Al suo posto, Luciano Spalletti ha inserito Ostigard

Il difensore kosovaro del Napoli, Amir Rrhamnani, è stato sottoposto ai primi controlli dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo nella ripresa di Cremonese-Napoli, partita vinta dalla formazione di Spalletti per 4-1. Il club di De Laurentiis ha comunicato che il difensore azzurro ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Rrahmani si è accasciato a terra durante le azioni di gioco e i compagni hanno subito chiesto il cambio. Spalletti ha chiamato a riscaldarsi Juan Jesus e Ostigard, per poi scegliere quest’ultimo per sostituire il suo centrale, all’82esimo del secondo tempo del match di campionato.

Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Amir Rrahmani, uscito nella ripresa del match contro la Cremonese, ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra

Nelle interviste postpartita, all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, erano state chieste notizie circa le condizioni del suo difensore centrale. Spalletti aveva mostrato un po’ di preoccupazione ed aveva detto soltanto:

«Dobbiamo valutarlo meglio».

Amir Raahmani ha giocato una buona partita, fino al momento della sostituzione. E’ stato tra i primi, tra i giocatori del Napoli, a rendersi pericoloso. Al secondo minuto della partita contro la Cremonese Rrahmani ha colpito un palo che avrebbe meritato il gol. Dopo 40 metri palla al piede. Ostigard ha fatto forse un po’ fatica ad entrare subito in partita dopo la sostituzione inaspettata. Da valutare, nei prossimi giorni, le condizioni di un centrale così importante per il Napoli come Rrahmani.

