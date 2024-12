La Georgia di Kvara elegge Presidente un ex calciatore. In piazza protestano giocando a pallone (VIDEO)

In attesa che Kvaratskhelia termini la sua carriera per darsi eventualmente alla politica, in Georgia si sono portati avanti e hanno eletto nuovo Presidente della Repubblica Mikheil Kavelashvili, un ex calciatore con passato da attaccante di tutto rispetto Manchester City, Grasshoppers, Zurigo, Lucerna, Sion, Aarau e Basilea. I manifestanti hanno iniziato a radunarsi fuori dal palazzo del parlamento. E come forma di protesta hanno deciso di… giocare a pallone.

Protesters are playing football in front of the Parliament in Tbilisi, where ruling party MPs are electing a president today. This references their candidate, former footballer Mikheil Kavelashvili, who has no other credentials, no education, and no opponent in an election deemed… pic.twitter.com/lBfX8V4iZO

— JAMnews (@JAMnewsCaucasus) December 14, 2024