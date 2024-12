Percassi: «L’Atalanta un modello? Se devo essere sincero siamo stati noi a ispirarci molto agli altri»

A Tuttosport: «Il momento di maggiore orgoglio? Vincere 3-0 ad Anfield Road e uscire fra gli applausi dei loro tifosi è da pelle d’oca»

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha rilasciato un’intervista al direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Perché, secondo lei, il vostro modello, nonostante il successo che sta ottenendo, non sta ispirando altri club in Italia?

«Io davvero non so se possiamo definirci un modello. E se devo essere sincero siamo stati noi a ispirarci molto agli altri, imparando un po’ da tutti in Italia e in Europa, traducendo poi quello che avevamo imparato a nostra misura e a quella del nostro territorio. Non so se siamo fonte d’ispirazione per qualcuno, non mi piace essere presuntuoso».

Qual è il momento di maggiore orgoglio vissuto nelle trasferte europee?

«Ce ne sono stati tanti, anche dopo le sconfitte, perché mi guardavo intorno e mi dicevo: ma è possibile che l’Atalanta stia giocando contro il City, il Manchester United, il Paris Saint Germain… Però se proprio devo sceglierne una, allora dico Anfield Road. Vincere 3-0 in quello stadio e uscire fra gli applausi dei loro tifosi, che ci hanno dedicato una specie di passerella d’onore, beh… è da pelle d’oca».

Quanto costa e quanto produce avere un settore giovanile che funziona?

«Sono costi enormi e il ritorno, prima che economico, è rappresentato dalla gratificazione del valore sociale che dà un buon settore giovanile. È un motivo di orgoglio, prima ancora di vederne i frutti in prima squadra. Certo, vedere che nella squadra che ha vinto la finale di Europa League a Dublino c’erano sei ragazzi di Zingonia… beh, è stata una gioia immensa».

Che momento sta vivendo il calcio italiano: ha un futuro a rischio?

«Di sicuro è a rischio se non si interviene velocemente sulla pirateria».

ilnapolista © riproduzione riservata