Rinnovo Leao, l’agente chiede 7 milioni più 1 di bonus più la metà della multa allo Sporting

“Il futuro di Rafael Leao sta assumendo sempre più i contorni di un telenovela”. Lo scrive Nicolò Schira su Il Giornale. Ieri il procuratore di Leao ha incontrato la dirigenza del Milan, ma c’è un piccolo giallo attorno al summit. Era presente solo l’avvocato Dimvula, agente del portoghese. Assente il padre di Leao.

Il Milan sta lavorando al rinnovo fino al 2027 con adeguamento dello stipendio (dall’1,8 milioni attuali a 5,5 più bonus).

Da un lato, infatti, c’è l’avvocato Dimvula, dall’altro lo storico agente dell’attaccante, Jorge Mendes, tra i procuratori più potenti e influenti al mondo.

“Uno di quelli che non si fa mettere facilmente da parte. E tantomeno conviene tagliar fuori. Ecco perché il Milan non vorrebbe inimicarsi Mr Gestifute, soprattutto in chiave futura considerato il ricco parco giocatori della sua scuderia. Per la Fifa è in vigore la prima procura firmata in ordine di tempo, ovvero quella intestata all’avvocato francese. Peccato che Leao continui ad ascoltare Mendes. Che a oggi legalmente non vanta titoli ufficiali per rappresentarlo, ma la cui presenza resta ingombrante. Dimvula intanto si è presentato ieri alla dirigenza milanista, palesando una prima richiesta di uno stipendio da 7milioni netti più 1 di bonus a stagione per Leao con pagamento di metà della multa (l’altro 50% sarebbe a carico del Lille)”.