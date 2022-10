Franck Ribéry ufficializza l’addio al calcio giocato. Era una decisione nell’aria da settimane. È stato un fastidioso problema fisico alla zona del ginocchio ad orientarlo – a quasi 40 anni – verso questa sofferta decisione. Il francese ha vinto quasi tutto in carriera: col Bayern, di cui – assieme a Robben – ha scandito un’epoca, ha alzato 9 campionati tedeschi, 6 Coppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e altri trofei minori. Nel 2012-2013 è stato Uefa Best Player in Europe. Con la Francia ha segnato 16 gol in 81 presenze. È stato uno dei calciatori più iconici degli ultimi anni. Di seguito il suo tweet.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022