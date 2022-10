Problemi ai campi, i giocatori si lamentano: il torneo Atp di Napoli parte a scoppio ritardato

Bolle ed escrescenze sui nuovi campi. Oggi in programma la prima giornata di qualificazioni, che forse sarà spostata al Tc Pozzuoli

Il torneo Atp 250 di Napoli sarebbe dovuto partire stamattina alle ore 11, con le prime partite di qualificazioni. Ma di tennis oltre tre ore dopo non c’è traccia. E così sarà presumibilmente per la giornata di oggi e forse anche per la giornata di qualificazioni di domani. Alcuni campi “veloci” costruiti ex novo su quelli in terra del Tc Napoli e nella arena alla Rotonda Diaz presentano delle escrescenze dovute probabilmente alle forti piogge cadute a Napoli nella giornata di giovedì scorso. Gli spettatori, accorsi per la prima giornata del torneo biglietti alla mano, segnalano la lunga attesa e ci hanno inviato anche delle foto che mostrano le condizioni dei campi, almeno quelli visibili.

Gli organizzatori sperano di risolvere il problema il prima possibile, e nel frattempo valutano di spostare gli incontri di qualificazione sui campi del Tc Pozzuoli, a Monteruscello.

El ATP 250 de Napoli se está atrasando porque todos los jugadores se han quejado del estado de las pistas. No es para menos. @josemorgado pic.twitter.com/P9OeZbnDcF — Christian (@Christian2dos) October 15, 2022

Veremos qué decisión toma la organización del torneo, pero con las pistas así va a ser difícil llevar a cabo la programación esperada. @josemorgado pic.twitter.com/TJ6tnGwLCu — Christian (@Christian2dos) October 15, 2022

L’impraticabilità dei campi pare riguardare solo il centrale. Qui @fabiofogna si allena sul campo interno al circolo.#ATPNapoli pic.twitter.com/CiHwvnK5JJ — Andrea Parrella (@AndreaParre87) October 15, 2022