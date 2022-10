Osimhen ha messo la testa a posto

Il ritratto del Corsport: ha seguito i consigli di Spalletti. Domenica ha segnato un gol come fanno i centravanti senza tempo e senza epoca

Osimhen. Fortissimamente Osimhen. Grande protagonista all’Olimpico nella sera della vittoria per 1-0 sulla Roma di Mourinho.

Ne scrive così Antonio Giordano sul Corriere dello Sport:

Mentre Roma-Napoli sta per finire e nell’Olimpico c’è il senso compiuto della amarezza per aver dissipato, Victor Osimhen ha fatto qualcosa di nuovo, magari anche di antico: sapeva che la costruzione sarebbe arrivata a lui, che partendo da Di Lorenzo e passando attraverso il sinistro arcuato di Politano, ci avrebbero provato a lanciargli la palla nello spazio. Però Chris Smalling, il miglior “Mouro” giallorosso, stava proprio lì, davanti, come un secondino dinnanzi alla cella: e Osimhen, una gazzella o pure un felino, ha piantato lo scatto, ci ha messo la rapidità e la furbizia, ha scippato il pallone e poi l’ha scaraventato come fanno i centravanti senza tempo e senza epoca.

Victor Osimhen ha dovuto buttare nella cesta dei panni sporchi troppe occasioni – 21 partite nella stagione dell’esordio; 15 nel campionato che sta alle spalle; altre sei per il momento: l’opinione diffusa della matematica è che senza trentanove partite ti possa venire l’ansia da prestazione – e quindi, svestitosi anche di quella natura un po’ indisciplinata, ha messo la testa a posto, ha seguito i consigli di Spalletti, ha “studiato” ed ha capito che si può restare se stesso, un bulimico del gol, dando pure un’occhiata intorno, giocando secondo codici da assecondare.