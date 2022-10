È la soluzione che sembra più gettonata per sostituire Rrahmani infortunato. Ballottaggio Lozano-Politano e Mario Rui-Olivera. Raspadori centravanti

Con Rrahmani fuori dai giochi per infortunio, Luciano Spalletti dovrà trovare una contromisura per blindare la difesa del Napoli. A partire dalla partita di questa sera, contro l’Ajax. In panchina, come difensori centrali, ci sono Juan Jesus e Ostigard. La scelta non è scontata. Il tecnico potrebbe optare per Juan Jesus, scrive il Corriere dello Sport.

“La prima idea? Minjae dirottato sul centro-destra e Juan Jesus nella sua posizione naturale: sì, è una possibilità che si fa largo e che ieri è parsa più gettonata rispetto alla soluzione norvegese-coreana andata in scena proprio dopo l’infortunio di Amir con la Cremonese”.

Spalletti scioglierà i dubbi oggi, dopo l’ultima rifinitura in programma a Castel Volturno. Ma l’idea Juan Jesus sembra la più gettonata, almeno stando all’allenamento di ieri.

Quello relativo alla difesa non è l’unico dubbio che ha Spalletti. L’unica certezza è il recupero di Osimhen, che non sarà titolare.

“La questione della sua sostituzione, tra l’altro, non è per nulla scontata, ma a dirla bene, i dubbi sono ovunque. In ogni zona del campo. Fermo restando una certezza: il recupero di Osimhen. Dal Liverpool all’Ajax. Comincerà dalla panchina”.

Per il resto, sono diversi i ballottaggi su cui riflettere.

“Quello tra Juan Jesus e Ostigard non è l’unico testa a testa (tra amici): Olivera-Mario Rui e Lozano-Politano sono altre storie che stuzzicano riflessioni relative ai minuti accumulati e alla prospettiva della prossima partita – ravvicinata – in agenda domenica con il Bologna. A centrocampo, rispetto a domenica, tornerà Zielinski, con Lobotka e Anguissa. Nel tridente conferme per Raspadori e Kvara”.