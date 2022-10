Marca: «Il Manchester United vuole il via libera del Napoli per Lozano»

Secondo gli spagnoli ten Hag vorrebbe Lozano già a gennaio. L’operazione però dipende dagli azzurri. Il contratto del Chucky scade nel 2024

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano interessa tantissimo al Manchester United. Lo scrive il giornale spagnolo Marca. I Red Devils vorrebbero tesserare il Chucky già a gennaio, dopo il Mondiali del Qatar. Il problema è che il Napoli non pare disposto a dare il via libera ed autorizzare la cessione. Attualmente Lozano pare concentrato sul Napoli ma il suo contratto scade nel 2024. In mancanza di un accordo, il club potrebbe decidere di venderlo per non portarlo a scadenza. Marca scrive:

«Il messicano Hirving Lozano è tornato a segnare questa settimana in Champions, e questo l’ha reso ancora più appetibile per il Manchester United, che lo corteggia ormai già da diversi mesi. Subito dopo il Mondiale del Qatar, e dunque già a gennaio del 2023, il messicano potrebbe essere convinto a firmare per la squadra di ten Hag. Lo confermano diversi media europei, come Sport-Express. Tuttavia dipende solo dal Napoli, che ad oggi non è certo di dare il via libera all’operazione. Il Manchester United potrebbe ingaggiare l’ex Pachuca, ma attenzione perché su Lozano c’è pure l’interesse del Liverpool. i Reds ad oggi sembrano più vicini a Jeremy Doku ma le vie del mercato sono infinite. Quello che è certo è che Lozano ha alzato di nuovo il suo livello delle sue prestazioni col Napoli, e l’Europa se n’è accorta eccome».

Proprio poche ore fa Lozano ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli, rendendosi disponibile a calciare i rigori e rivendicando le ottime prestazioni offerte nelle ultime partite.

«Vogliamo fare sempre di più, siamo un gruppo unito grazie a Spalletti. Sono arrivati giocatori importanti e giovani che si sono ambientati bene, dove possiamo arrivare non lo so ma so che ci impegneremo ogni partita al massimo. Tutti si sono integrati bene, nessuno mi ha impressionato più dell’altro».