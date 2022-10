Lozano: «Anch’io mi sono proposto per i rigori»

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Hirving Lozano, attaccante del Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito il report che la radio fa delle sue parole.

“Vogliamo fare sempre di più, siamo un gruppo unito grazie a Spalletti”

Sulla Champions League

“Sicuramente abbiamo fatto un ottimo girone, l’obiettivo ora è centrare il primo posto sopra il Liverpool”.

Sui nuovi acquisti

“Sono arrivati giocatori importanti e giovani che si sono ambientati bene, dove possiamo arrivare non lo so ma so che ci impegneremo ogni partita al massimo. Tutti si sono integrati bene, nessuno mi ha impressionato più dell’altro”.

Su Spalletti

“Il mister è il motivo del nostro gruppo unito, grazie a lui stiamo facendo grandi cose”.

Su Napoli-Bologna

“Il mister prepara le sfide al meglio, contro il Bologna non so come finirà ma certamente il mister ci darà le indicazioni giuste per affrontare questa sfida insidiosa”.

Sulla rosa lunga

“Abbiamo una squadra forte e con una rosa profonda, tutti abbiamo la nostra opportunità, tutti siamo alla ricerca del gol e questo è un segno del fatto che siamo uniti”.

Lozano può battere i rigori?

“Ovviamente mi sono proposto, tutti quelli che l’hanno calciato hanno segnato, quando toccherà a me mi farò trovare pronto”.

Sul Mondiale

“Sarà contro Zielinski la prima, sarebbe bello se ci fosse anche Simeone al Mondiale. Per è un anno importante e spero di fare una buona competizione”.

Sui tifosi

“Spero che i tifosi staranno sempre con noi, fino alla fine della stagione speriamo nel loro supporto”.