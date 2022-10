Al termine di Napoli-Ajax, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano.

«Una partita molto bella, tutta la squadra ha fatto un buon lavoro, sono felicissimo della vittoria e di aver fatto gol. Siamo nella storia? E’ bellissimo, anche in questa squadra, in questa società bellissima, sono molto felice e voglio andare avanti così. Abbiamo dimostrato carattere, loro sono una squadra difficilissima, che gioca bene a calcio, abbiamo lavorato molto bene in settimana per fare questa bella partita. Campionato? E’ importante lavorare di partita in partita, speriamo che tutto vada avanti nel miglior modo possibile».