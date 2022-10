Lo United vuole Leao, inviati degli scout a vederlo giocare col Chelsea

Sul Daily Mirror. Leao non vuole rinnovare col Milan. L’allenatore del club inglese, ten Hag, è un grande estimatore del portoghese

Il Manchester United piomba su Rafael Leao. Lo scrive il Daily Mirror. L’allenatore del club inglese, Erik ten Hag, è un grande ammiratore del portoghese ed ha mandato degli scout a guardare il Milan giocare col Chelsea.

Il Manchester United sta monitorando Rafael Leao del Milan , l’attaccante portoghese che è stato paragonato a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe e Thierry Henry. L’allenatore dello United Erik ten Hag è un grande ammiratore del 23enne e ha inviato degli scout per vederlo affrontare il Chelsea nelle due recenti sfide di Champions League del club italiano”.

Anche il Chelsea e il Manchester City sono interessate all’attaccante portoghese del Milan.

“Il Milan lo valuta circa 60 milioni di sterline. Il nazionale portoghese ha meno di 18 mesi di contratto e si rifiuta di firmare un nuovo accordo nonostante sia stata messa sul tavolo un’offerta quinquennale del valore di oltre 100.000 sterline a settimana. Ten Hag dovrà aspettare fino alla prossima estate per fare una mossa, dopo che gli è stato detto che i soldi saranno a premio nella finestra di trasferimento di gennaio”.

Sull’interesse di Chelsea e City, qualche settimana fa la Gazzetta dello Sport scriveva:

“Anche il Manchester City ha cominciato a studiare il dossier Leao. L’indiscrezione arriva dal Portogallo, e riguarda un forte gradimento di Pep Guardiola nei confronti del gioiello del Milan. Entrambe le formazioni inglesi non hanno presentato sul tavolo dei direttori dell’area sportiva Paolo Maldini e Frederic Massara una proposta ufficiale, ma il pericolo è costantemente dietro l’angolo. I club di Premier League hanno dimostrato di poter tentare qualsiasi società a suon di milioni, ecco perché in via Aldo Rossi c’è coscienza che il contratto dell’esterno d’attacco va rinnovato prima possibile”