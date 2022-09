CorSport: non solo Chelsea, anche il City vuole Leao

Nessuna offerta formale, ma un forte gradimento da parte di Guardiola. Intanto non è ancora stato trovato un accordo per il rinnovo

Non solo il Chelsea, anche il City è interessato a Rafael Leao. L’indiscrezione, riportata dal Corriere dello Sport, viene dal Portogallo.

“Anche il Manchester City ha cominciato a studiare il dossier Leao. L’indiscrezione arriva dal Portogallo, e riguarda un forte gradimento di Pep Guardiola nei confronti del gioiello del Milan. Entrambe le formazioni inglesi non hanno presentato sul tavolo dei direttori dell’area sportiva Paolo Maldini e Frederic Massara una proposta ufficiale, ma il pericolo è costantemente dietro l’angolo. I club di Premier League hanno dimostrato di poter tentare qualsiasi società a suon di milioni, ecco perché in via Aldo Rossi c’è coscienza che il contratto dell’esterno d’attacco va rinnovato prima possibile”.