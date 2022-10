L’Inter va agli ottavi, elimina il Barcellona e ritrova Lukaku

“L’Inter ha perso in trasferta contro Lazio, Milan e Udinese, e in casa anche contro la Roma. Hanno aperto la loro campagna europea con una sconfitta per 2-0 contro il Bayern Monaco a San Siro, che è sembrata più enfatica di quanto suggerisca il punteggio. A volte l’Inter è sembrata sdentata. Lautaro Martínez, l’uomo principale in assenza di Lukaku, ha sopportato una crisi di fiducia, andando avanti per otto partite senza gol. Edin Dzeko ha realizzato alcuni interventi vincenti ma, a 36 anni, non ce l’ha fatta a giocare tutte le settimane”.

Quanto alla gara contro la Fiorentina, il Guardian cita l’episodio del mancato rosso a Dimarco. E la vittoria finale dei nerazzurri.

“Inter pazza? Si potrebbe dire che qui è stata semplicemente un’Inter molto fortunata”.

“L’allenatore della squadra di casa, Vincenzo Italiano, aveva il diritto a tempo pieno di definirla una sconfitta immeritata”.

Il quotidiano inglese conclude: