L’Equipe: in Qatar si sono stufati dell’atteggiamento di Mbappé

Il Psg è infastidito e in Qatar si sentono traditi dal giocatore, che è stato accontentato in ogni sua richiesta, anche non sportiva

Dopo la vittoria sul Marsiglia, domenica, Kylian Mbappé si è presentato in zona mista e ha smentito le voci su un suo addio al Psg in gennaio. L’indiscrezione era stata lanciata da Marca una settimana fa. Ha detto di essere caduto dalla sedia quando ha letto la notizia, che ha definito infondata. Insomma, Mbappé ha tentato di disinnescare la bomba, che era stata ripresa dai quotidiani di tutta Europa.

Secondo L’Équipe, però, non ci è riuscito. Anzi. Il quotidiano francese scrive che il Qatar ha iniziato a stancarsi dell’atteggiamento di Kylian Mbappé. A Doha si sentono traditi dalla parola del giocatore, che ha rinnovato per due stagioni e sta già chiedendo di andarsene. Inoltre, dalle più alte sfere del paese della penisola arabica, stimano che un giocatore non possa dettare le regole di un club, quindi il rapporto tra le parti si sta sempre più deteriorando.

“Il club è sempre più infastidito. Anche a Doha sono fortemente irritati. Se Mbappé sente di essere stato tradito da promesse non mantenute, il Psg condivide un sentimento paragonabile nei confronti di un giocatore del quale ha accettato tutte le richieste, anche al di là dell’aspetto sportivo. Non vuole perdere la faccia”.

L’Equipe continua:

“Anche se Mbappé non ha parlato direttamente con Nasser al-Khelaifi, il messaggio gli è stato trasmesso. Così è apparso di fronte ai media nella notte di domenica e ha giurato, croce di legno, croce di ferro, di non aver mai chiesto al club di andarsene nel mese di gennaio. Ma non ha detto se, nel profondo del suo cuore, intenda rimanere. O anche se non chiederà di andarsene. A luglio”.