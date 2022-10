Appena Galtier ha cambiato modulo, lo spagnolo è esploso. Fioccano elogi, anche da parte di Galtier: «Lo vedemmo in Psg-Napoli, ci impressionò»

Il cambio modulo di Christophe Galtier ha fatto esplodere le qualità di Fabian Ruiz nel Psg. L’allenatore è passato dal 3-4-3 utilizzato a inizio stagione a un 4-3-1-2, modulo che maggiormente si adatta alle caratteristiche dello spagnolo ex Napoli. E si vede. Qualche giorno fa lo sottolineava As. Oggi lo fa Le Parisien, che a proposito di Fabian scrive:

“assume una dimensione sempre più importante ad ogni sua uscita e seduce anche per la purezza dei suoi gesti. Nel centrocampo a tre intrapreso da Christophe Galtier dal clasico contro il Marsiglia le sue qualità sono pienamente espresse. Davanti ai loro schermi, venerdì, i tifosi del Psg non hanno mancato di moltiplicare le lodi dopo una partita in cui la sua attività è stata impressionante e dove avrebbe potuto anche segnare due bellissimi gol con un po’ più di fortuna”.

Chi lo conosce, scrive il quotidiano francese, non è sorpreso di vederlo gradualmente scalare posizioni nella squadra parigina e soprattutto a vederlo “scivolare nei panni di un leader tecnico a centrocampo”.

“Le sue qualità atletiche e la sua capacità di tenere la palla danno ai tifosi parigini la speranza che possano aver finalmente trovato un successore di Thiago Motta in questa cruciale area di gioco”.

Nella conferenza stampa di venerdì sera, a Galtier è stato chiesto se fosse sorpreso dal livello di gioco di Fabian. Ha risposto di no.

“Lo conosciamo da tante stagioni. Ricordo di averlo visto, con Luis Campos, durante Psg-Napoli in Champions League nel 2018. Ci aveva impressionati. È arrivato al corso di preparazione estivo e aveva aveva avuto una preparazione scarsa, stava aspettando il trasferimento, quindi ci è voluto un po’ per rimettersi fisicamente. Perché è un giocatore che deve essere molto bravo fisicamente. Ha una padronanza tecnica, una lettura del gioco, lavora l’uno per l’altro ma, quando ha la palla, trova sempre il passaggio giusto”.

Jérôme Alonzo, commentatore per Prime Video, parla così di Fabian Ruiz:

“Ha una sorta di nonchalance naturale. Trova le aperture sul lato opposto ogni volta. Ha una sorta di eleganza…”.

Nel frattempo, racconta Le Parisien, Fabian Ruiz ce la sta mettendo tutta per avere successo il prima possibile nella sua nuova vita nella capitale. Ha firmato un contratto fino al 2027.

“Non ha perso tempo, cercando di integrarsi nel miglior modo possibile. I suoi parenti descrivono un giocatore ansioso di padroneggiare la lingua ma anche i costumi del paese in cui vive. Vive a Parigi con la sua famiglia, in una casa che ha camere per gli ospiti, palestra, ma anche un giardino, in modo che il suo cane si possa divertire. E’ molto diligente nelle lezioni di francese. Anche sua sorella lo ha raggiunto a Parigi. E’ molto vicino a Juan Bernat e soprattutto a Carlos Soler, che considera un amico. Ha trovato un ambiente molto favorevole per la sua crescita. Siamo molto curiosi di vedere cosa accadrà”.