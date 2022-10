Le lacrime di Higuain nell’ultima partita: «Vorrei diventare mental coach» (VIDEO) 

Ieri l’addio al calcio giocato, nel primo turno dei playoff di Mls. «Nel calcio l’aspetto mentale è fondamentale, se ne parla ancora troppo poco».

Gonzalo Higuain chiude con il calcio da solo in ginocchio in mezzo al campo, in lacrime. Ieri il primo turno dei playoff. L’Inter Miami è stato sconfitto 3-0 dai campioni in carica dell’Mls, il Nyfc. La carriera del Pipita si è chiusa così. Al termine del match Higuain si è attardato in campo, salutato da compagni e avversari, tra gli abbracci e tra le lacrime. Lo scorso 3 ottobre, Higuain aveva annunciato l’addio.

Dopo la partita, in conferenza stampa, il Pipita ha rilasciato alcune dichiarazioni.

«È stata metà della mia vita, della mia carriera, 17 anni e mezzo. Mi sono venute in mente le immagini di tutta la mia carriera. Quello che ho vissuto, quanto ho lavorato, quello che ho fatto per me. Ne sono molto felice perché fino ad oggi ho dato tutto. Questa è la cosa più importante. Lascio ciò che amo. Sono orgoglioso di quanto ho raggiunto e qui ho passato un anno meraviglioso, aldilà dell’epilogo. Ho giocato solo per amore del pallone e spero di essere ricordato come persona, è questo ciò che mi importa più di tutto».

Higuain ha parlato anche del futuro.

«Mi piacerebbe molto studiare e diventare mental coach. Stare bene mentalmente credo sia un aspetto molto importante in ogni lavoro. Poi ci puoi mettere talento, sacrificio, forza, ma se non stai bene con la testa difficilmente otterrai qualcosa. Mi piacerebbe molto studiare questa materia. Nel calcio è fondamentale e se ne parla ancora troppo poco. Sarebbe bello aiutare giovani e meno giovani a capire quanto è importante l’aspetto mentale. La testa è ciò che ti porta più vicino ai risultati».

Higuain chiude tra le lacrime 💔

Nella notte si è conclusa la carriera del Pipita 😥#MLS #DAZN pic.twitter.com/z2SXHPTVzH — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 18, 2022