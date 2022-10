Higuain annuncia il ritiro in lacrime (VIDEO)

Gonzalo Higuain si ritira. L’attaccante argentino ex Napoli e Juventus, ora in MLS con l’Inter Miami, ha annunciato in conferenza stampa la decisione di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione in corso.

“È arrivo il giorno di dire addio al calcio”.

Il classe 1987, che spegnerà 35 candeline il prossimo 10 dicembre, ha comunicato che le prossime due – le ultime della regular season di Major League Soccer – saranno le ultime gare in carriera da professionista.