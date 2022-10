L’Inter non ha in programma di esonerare Inzaghi, ma ci sono dei correttivi da apportare. Anche nella gestione delle partite, scrive La Stampa. Ad esempio c’è da scegliere un titolare tra i pali, a detta della società nerazzurra, ma anche di puntare più sui giovani. E all’allenatore, Simone Inzaghi, la dirigenza del club ha chiesto di vivere le gare con meno emotività. Insomma, parte della dirigenza e anche della squadra, sottolinea il quotidiano torinese, ritiene che il rallentamento che ha vissuto l’Inter nelle ultime partite sia anche dovuto alle scelte dell’allenatore.

“Simone Inzaghi è stato confermato con prolungamento e ingaggio aumentato a giugno. Ma questa base di partenza, ideale per ripartire senza scorie verso la seconda stella, ha paradossalmente prodotto uno scenario friabile. Non è stata cancellata, dai pensieri di parte della dirigenza e della squadra, la sensazione che anche le scelte di Inzaghi abbiano contribuito al rallentamento fatale. Adesso il club chiede all’allenatore scelte più nette per uscire dal pantano delle quattro sconfitte nelle prime otto giornate. A partire dal dualismo tra Onana e Handanovic, con il camerunese pronto a scavalcare stabilmente il capitano. Acerbi ha sorpassato De Vrij. E bisogna capire come affrontare il calo di Bastoni. Inoltre i dirigenti hanno invitato l’allenatore a vivere le partite con meno emotività e scommettere con più coraggio sui giovani. Beppe Marotta, ad esempio, ha apprezzato lo spazio dato al 17enne Valentin Carboni con la Roma”.