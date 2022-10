Caressa: «i giocatori dell’Inter in campo si mandano troppo a quel paese»

I giocatori dell’Inter e la crisi dell’Inter al centro del senza giacca di Sky (dopo aver parlato a lungo del Napoli)

Fabio Caressa:

quello che manca all’Inter è che prima aveva continuità. Quando ti metteva sotto, ti metteva pressione per venti minuti. Adesso invece fa cinque minuti di pressione, non riesce a dare continuità alla manovra, non ha più la spinta che dovrebbe avere sugli esterni e poi si mandano troppo a quel paesi in campo: è un atteggiamento insopportabile, ogni passaggio sbagliato si mandano a quel paese. Lo abbiamo detto qualche tempo fa e sui social ci hanno preso in giro, lo fanno in continuazione.