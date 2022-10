La Gazzetta sbatte il Napoli a pagina 12 come un Torino qualsiasi

Che sarà mai successo domenica per il principale quotidiano sportivo italiano? Prima della capolista Napoli che batte la Roma ci sono il Milan, l’Inter, la Juve e il “caso Franchi”

Mettiamo che internet non esista. Che ancora l’appassionato italiano si informi degli accadimenti del weekend andando in edicola il lunedì mattina per comprare la Gazzetta dello Sport, il principale quotidiano sportivo d’Italia. Cosa è successo ieri, per la Gazzetta? Lo scopriamo dalla sua foliazione: l’apertura è sul Milan, “Missione 60 milioni”, “L’Europa è un ordine”.

Le prime due pagine sono al Milan dedicate, che ha giocato sabato. A pagina 4, ma anche a pagina 5 e 6, c’è la Juventus. Che addirittura ha vinto con l’Empoli venerdì scorso. La testatina a giustificazione è “Champions League”. Perché, appunto, cosa vuoi che sia accaduto nella domenica sportiva italiana? E andiamo avanti, dunque. Scopriamolo.

Pagina 7 è dedicata ai commenti. Il “tema del giorno” di Fabio Licari è… “Dal campionato una spinta per l’Europa”. Per la prima volta, timidamente in un sommarietto, spunta il Napoli. Il taglio basso della stessa pagina è per Pecco Bagnaia che divora un hot dog.

A pagina 8 e 9, manco a dirlo, c’è l’Inter: l'”autunno caldo di Inzaghi”. Qui scopriamo che “adesso l’Inter ha messo il turbo”.

Il lettore, sfoglia sfoglia, comincia ad interrogarsi stranito: ma il Napoli primo in classifica che ha fatto? Non ha giocato? Gli si è rovinato il campo e hanno spostato Napoli-Roma al Tc Pozzuoli? A pagina 11 infatti c’è il “caso Franchi”, col tifoso dell’Inter quasi defenestrato. La gerarchia delle notizie, in Gazzetta, è pura poesia.

Poi, infine, a pagina 12 – dodici! – ecco la capolista. Il “Napoli inarrestabile”. Che ha solo battuto la Roma all’Olimpico per la undicesima vittoria di fila in campionato. Che è da sola in vetta alla classifica. La stessa Gazzetta qualche giorno fa preconizzava il sorpasso del Milan, aiutato dal calendario favorevole. Quindi la notizia – anche in chiave rossonera – ci sarebbe. Ma no: da pagina 12 a 15. Quattro pagine come… il Torino. La squadra dell’editore incredibilmente viene messa dopo il Napoli, ma comunque le merita 4 pagine. Ha battuto l’Udinese. E’ nono. “E’ tutto un altro Toro”, eh.

E’ tutto un altro giornalismo, caso mai.