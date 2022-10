La Gazzetta: vincendo stasera e il girone. Primo nel girone se batte i Rangers e il Liverpool non supera l’Ajax. Sennò sfida decisiva ad Anfield

Il Napoli può guadagnare oltre 60 milioni con la Champions. I conti li fa la Gazzetta dello Sport che con Maurizio Nicita scrive:

Partendo da una quarantina di milioni di base, con i successi nel girone il Napoli ha toccato i 57 milioni di introiti dalla Uefa, che con la vittoria di stasera e quella probabile del girone lieviteranno tranquillamente oltre i 60 milioni.

Battendo stasera i Rangers (qui il turn-over) il Napoli arriverebbe a quota cinque vittorie consecutive in Champions.

Il Napoli può guadagnare oltre 60 milioni con la Champions.

Per il prestigio e non solo. Perché da 18 anni nessuna italiana in Champions è riuscita a infilare 5 successi di fila in avvio girone, ma anche perché il pokerissimo consentirebbe di blindare un primo posto importantissimo per il cammino in Europa, oltre che per aspetti economici.

La Gazzetta prova poi a districarsi tra le prime e le seconde classificate per il sorteggio che verrà. È ancora presto, molte cose possono accadere come peraltro fanno notare. C’è anche il potenziale rischio Psg, sempre che comunque il Napoli arrivi primo.

Diciamo che al momento ci sono buone probabilità di andare in Germania: Dortmund o Lipsia. Il rischio più grosso: il Psg che scivola secondo.

E per arrivare primo ecco che deve succedere.

Il Napoli è già agli ottavi e per essere primo dovrà vincere stasera senza che il Liverpool lo faccia. Se la distanza resterà di 3 punti agli azzurri basterà anche perdere con 2 gol di scarto in casa dei Reds all’ultima per essere primi.