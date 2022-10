Il Corsport: contro i Rangers, spazio a Mario Rui, Ostigard, Elmas, Ndombele, Raspadori e Simeone. Il regista, Kim e Di Lorenzo gli infaticabili

Osimhen e Kvara in panchina, lo stakanovista è Lobotka.

Che sia turn-over o meno, che ci siano titolari e titolari di trenta minuti, Spalletti doverosamente per stasera contro i Rangers cambia formazione e fa rifiatare quei calciatori che hanno dato di più.

Osimhen e Kvara in panchina. Contro i Rangers si può vincere anche senza di loro.

Scrive il Corriere dello Sport:

Resta ancora un po’ di lavoro di fare, contro i Rangers di Glasgow, e la Roma ha succhiato sangue e idee e il Sassuolo promette di fare altrettanto. Spalletti ritocca il suo Napoli, lo riempie di novità che poi tali non sono, perché Elmas ormai è di casa, e Politano è il saggio della compagnia e Mario Rui è diventato da un bel po’ il professore e Simeone-Raspadori sono l’all-in lanciato sul tavolo del mercato, quando ormai fu necessario completare il puzzle: solo Ostigard, racconta il bignami stagionale, ha meno confidenze con il gruppo (98′) ma sono dettagli.

Quindi a sinistra Mario al posto di Olivera

Ostigard per far rifiatare Juan Jesus

Centrocampo con Ndombele, Elmas e l’onnipresente Lobotka cui sono richiesti gli straordinari

Davanti Raspadori, Simeone e Politano. Osimhen va in panchina con Kvaratskhelia.

In conferenza Spalletti ha detto:

«Scelgo sempre i calciatori per vincere le partite, non per il turnover. La possibilità di avere calciatori forti anche fuori mi dà più alternative di far giocare anche loro. Siccome siamo tornati alle 2 l’altra notte, la mattina alle 11 sono in difficoltà per fare allenamento. Anche oggi abbiamo fatto un allenamento diversificato per chi ha giocato, ancora devono recuperare. Avendo la possibilità di una rosa di livello ci permette di cambiare qualcosa e lo faremo, ci saranno tre o quattro calciatori freschi».