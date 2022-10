Sky: il Napoli perde Rrahmani fino a gennaio. Starà fermo un paio di mesi

Tegola per Spalletti e non solo. Ha riportato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra

Amir Rrahmani si ferma per due mesi. Tegola per Luciano Spalletti e il Napoli che dovranno fare a meno per un po’ del difensore centrale kosovaro. Sky parla di due mesi: dovrebbe rientrare a gennaio. Il Napoli ha ufficializzato il responso degli esami a cui è stato sottoposto il giocatore: dagli esami effettuati questa mattina, si evince che Rrahmani ha una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

Ecco cosa scrive Sky:

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani – costretto a lasciare il campo nel secondo tempo del match vinto contro la Cremonese – ha riportato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Lo hanno confermato gli esami strumentali effettuati questa mattina dal giocatore del Kosovo. Lo stop previsto è di almeno 1 mese (rischia fino a 2 mesi). Il difensore tornerà dunque in campo con la maglia del Napoli il prossimo gennaio (il primo match dell’anno sarà a San Siro contro l’Inter il 4), dopo la sosta per il Mondiale invernale. Spalletti potrà contare su Juan Jesus (al momento avanti nelle gerarchie) e Ostigard per sostituirlo da qui al prossimo 12 novembre.

Il difensore del Napoli si era infortunato domenica durante la partita contro la Cremonese, vinta dal Napoli 4-1. Nella seconda frazione del match, Rrahmani si era accasciato a terra durante un’azione di gioco e i compagni avevano subito chiesto il cambio alla panchina. Spalletti, dopo aver chiamato a riscaldarsi Juan Jesus e Ostigard, aveva poi scelto quest’ultimo per sostituire il suo centrale, all’82esimo del secondo tempo del match di campionato. In un primo momento il club aveva parlato di risentimento muscolare. Adesso è arrivato il responso definitivo. Il tempo di recupero a questo punto non si limiterà certo alla partita con l’Ajax, che era già chiaro non avrebbe giocato. Spalletti dovrà giocare senza di lui fino al Mondiale. Poi lo riavrà a gennaio. Una perdita importante dato il rendimento del difensore e la sua affidabilità al centro della difesa del Napoli.

Il Napoli comunica che il giocatore ha già iniziato la riabilitazione.

Gli esami strumentali effettuati a Amir Rrahmani, in seguito al’infortunio subito nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

🏥 Rrahmani lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra.https://t.co/ZRVl9iTCpY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 11, 2022