Il Guardian commenta il sorteggio per le qualificazioni a Euro 2024 e definisce quello dell’Inghilterra il peggiore capitato alla nazionale inglese degli ultimi vent’anni. L’Inghilterra, lo ricordiamo, è nel gruppo C con l’Italia, l’Ucraina, la Macedonia del Nord e Malta.

“Ci sono stati sussulti alla Festhalle di Francoforte quando l’ex attaccante tedesco Karl-Heinz Riedle ha tirato fuori il nome dell’Inghilterra dal piatto. Sulla carta, è il girone di qualificazione più difficile d’Inghilterra in oltre due decenni. Con Ucraina e Macedonia del Nord che si contendono anche i due posti disponibili alle finali in Germania. Malta completa il girone a cinque squadre”.

“In parte l’Inghilterra è stata penalizzata per le sue prestazioni scioccanti nella più recente Nations League, che l’ha vista retrocessa in League B e ha significato la sua assenza dalla prima fascia per la prima volta dai Mondiali del 2010. Il doppio colpo di testa contro i campioni in carica rappresenta la prima volta in cui sono stati sorteggiati contro uno dei giganti del calcio europeo nelle qualificazioni da quando hanno affrontato la Germania in vista della Coppa del Mondo 2002. Anche l’Ucraina e la Macedonia del Nord non sono da sottovalutare”.