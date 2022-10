Il Guardian esalta Casemiro: «Lo United non aveva uno così da vent’anni»

Il Guardian dedica un approfondimento a Casemiro. Fino a domenica scorsa, era uno dei grandi esclusi di Ten Hag. Uno di quelli che qualche tempo fa il Paìs aveva definito “mostri sacri” del Real passati a peggior vita a Manchester: Ronaldo, Varane, e – appunto – Casemiro. Per quest’ultimo, però, sembra proprio che le cose possano cambiare. Il Guardian fa il resoconto di cosa è accaduto l’ultimo weekend, contro l’Everton.

Casemiro è stato scelto per la prima volta nell’undici titolare del Manchester United in Premier League solo domenica scorsa, contro l’Everton. E ha iniziato malissimo: aggredito da Amadou Onana, ha perso palla e di lì e nato il gol di Iwobi. Da quel momento, però, il brasiliano ha iniziato a mettere in mostra il suo grande carattere e la sua innata classe. La sua è stata una performance completa: contrasti, interventi decisivi, un sacco di passaggi col metronomo e la palla spettacolare servita a Cristiano Ronaldo per il settecentesimo gol nelle squadre di club. Può diventare la star di questo Manchester United. Non a caso, è stato fondamentale nelle cinque Champions vinte dal Real Madrid.