Gazzetta: nel Napoli tutti diventano fenomeni e nessuno è indispensabile

Spalletti ha creato un gioiello senza eguali in Italia e in Europa. Il Napoli gioca a meraviglia, chiunque entri in campo

Sulla Gazzetta dello Sport Stefano Agresti commenta l’andamento delle squadre italiane in Champions e dunque scrive anche del Napoli. La squadra di Spalletti ha vinto ancora una volta, ieri sera, sui Rangers, in Champions League, al Maradona. In campo non c’erano Osimhen e Kvaratskhelia, tanto per citare alcuni nomi. Spalletti ne ha cambiati 6, ha dato spazio a quelli che lui ama definire non riserve ma diversamente titolari. E la squadra, ancora una volta, lo ha premiato.

La Gazzetta dello Sport mette in evidenza proprio questo aspetto. Nel Napoli si è creato un meccanismo così perfetto che non conta chi venga scelto come titolare dall’allenatore. Tutti quelli che scendono in campo diventano fenomeni e nessuno sembra essere indispensabile al successo della squadra.

“E cosa può pretendere di più dai suoi Spalletti, il quale ha creato a Napoli un gioiello senza eguali in Italia e forse anche in Europa? La partita contro i Rangers ha ribadito quanto sia straordinaria la squadra azzurra, capace ogni volta di vincere e divertire. Ma l’aspetto davvero impressionante è che lì, in quel meccanismo che produce spettacolo e risultati, tutti diventano fenomeni e nessuno è – o pare – indispensabile. Osimhen segna la rete decisiva con la

Roma? Ebbene, in Champions giocano gli altri due centravanti, Simeone e Raspadori, che si cercano, si trovano e fanno gol. Kvaratskhelia è il miglior calciatore del campionato? Se si riposa, il Napoli funziona comunque a meraviglia. Ormai c’è solo da capire se gli azzurri riusciranno a vincere il girone arrivando davanti al Liverpool; il 4-1 dell’andata sembra un vantaggio difficile da colmare per Klopp”.