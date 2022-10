Ieri ha messo sotto la Roma e poi si è fatta sfilare la partita. Intervenire nella testa dei giocatori è più difficile che intervenire alla lavagna

L’Inter è in crisi profonda e i suoi tifosi in depressione. Contro la Roma Inzaghi ha messo in fila la quarta sconfitta in otto giornate. Un bilancio da brividi. Ad aggravare le cose è il fatto che l’Inter non ha nemmeno giocato male, scrive la Gazzetta dello Sport.

“La cosa più grave, forse, è che la quarta caduta è arrivata al termine di una delle migliori partite stagionali. Cioè: se non vince neppure quando gioca bene, quando? Ieri ha preso in mano la partita, ha messo sotto la Roma, non ha chiuso il match e piano piano se lo è fatto sfilare, a causa dei soliti errori. Anche questo è grave: l’Inter si fa male sempre nello stesso modo. Sciagurato passaggio orizzontale e avversari in gol: come nel derby. Dormita su cross in area e gol di testa degli altri: come a Udine. Ancora un’incertezza di Handanovic. Sempre gli stessi errori, sempre le stesse amnesie, i soliti cali mentali. E questa è la notizia peggiore: perché intervenire nella testa dei giocatori è molto più difficile che intervenire alla lavagna. E le sconfitte portano assuefazione. Martedì arriva il Barcellona: un’occasione per reagire, ma anche il rischio di sprofondare”.

La rosea continua:

“Inzaghi ripete che bisogna lavorare e si chiede come entrare in quel giardino complesso e misterioso che è la testa della sua Inter. Martedì, il Barcellona”.