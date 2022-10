La Roma apre la crisi dell’Inter di Inzaghi: il 23 sfida scudetto col Napoli

Vince 2-1 in rimonta a San Siro. Mourinho rinuncia a una punta (Abraham) e gioca con Matic. Per i nerazzurri è la seconda sconfitta consecutiva

La Roma apre la crisi dell’Inter di Inzaghi. La squadra di Mourinho sbanca San Siro. In rimonta. I giallorossi vincono 2-1 e mettono nei guai Simone Inzaghi alla seconda sconfitta consecutiva (dopo Udine), la terza in quattro partite (va aggiunto il derby), la quarta in otto partite (ossia il 50%, c’è anche quella con la Lazio) e settimi in classifica a 12 punti. La Roma invece sale al terzo posto, a 16. Ovviamente devono ancora giocare Atalanta, Udinese, Lazio, Milan.

Mourinho non ha schierato Abraham, lo ha lasciato in panchina. Ha giocato con Dybala attaccante, con Zaniolo e Pellegrini a supporto, in mediana Matic e Cristante. La Roma si è presentata così più equilibrata, meno sfilacciata.

L’Inter con la coppia d’attacco Lautaro Dzeko. Il bosniaco ha segnato il gol dell’1-0 ma è stato annullato dal Var per fuorigioco. Il vantaggio è arrivato con Dimarco. Poi, però, la Roma ha prima pareggiato con Dybala (gran bel sinistro al volo e forse Handanovic avrebbe potuto fare qualcosa di più): azione nata da un pallone perso da Barella con Spinazzola. E poi nella ripresa, al 75esimo la rete di testa di Smalling.

Una vittoria che cambia il campionato della Roma e ovviamente anche quello dell’Inter. I giallorossi saranno mediaticamente lanciati nella lotta scudetto. Sono a quattro punti dal Napoli: il 23 ottobre si giocherà all’Olimpico quella che sarà una sfida scudetto. La Roma ci arriverà dopo il Lecce in casa e la Sampdoria fuori. Il Napoli invece andrà in trasferta contro la Cremonese e poi ospiterà al Maradona il Bologna.