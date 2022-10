Gazzetta: l’Ajax ha disonorato Cruyff rifiutando le magliette del Napoli

Per Johan lo sport era educazione, avrebbe accettato volentieri la maglia di Kvara. Mercoledì a Napoli chiedete scusa

Le magliette rifiutata dall’Ajax alla fine della partita col Napoli. Ne scrive oggi la Gazzetta nella pagina dei commenti. Un gesto che effettivamente stride e non poco con la cultura sportiva che è sempre stata coltivata da Cruyff il calciatore simbolo del calcio olandese.

Che delusione l’Ajax… Quelle maglie del Napoli rifiutate a fine partita. (…) Guardate che lo sgarro non l’avete fatto al Napoli, ma al vostro Profeta. Avete tradito la sua Rivoluzione: la bellezza prima di tutto.

Il Napoli, nel suo piccolo, è venuto a onorare quella idea, ha segnato con Di Lorenzo, un terzino come Suurbier. (…) Con grande umiltà Kvara, che corre veloce e leggero, con la palla attaccata al piede, ha celebrato il ricordo del padrone di casa. E voi, Lancieri, invece di onorare la bellezza del calcio totale napoletano, vi siete abbruttiti per il risultato. Ricordate cosa insegnava Cruijff? «Quando sento parlare di educazione fisica, mi arrabbio perché c’è una parola di troppo. Lo sport è educazione e basta. Dell’uomo, non solo dell’atleta». Appunto. La vostra maleducazione ha sfregiato il Profeta molto più del Napoli. Maleducazione e presunzione da nobili decaduti.