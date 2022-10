L’idea è di affiancare un diesse a Cherubini. Allegri sarà valutato nella sosta. Oltre al ritorno di Antonio si pensa a Tuchel o Dionisi

Gazzetta: Juve, per l’estate ci sono le suggestioni Conte e Giuntoli.

Nonostante la crisi di risultati della Juventus sia in campionato che in Champions, l’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, al momento non rischia. La Gazzetta scrive che un eventuale ribaltone sarà possibile solo in estate, a meno che la situazione non precipiti ancora.

“lo scenario più vicino alla realtà è che il divorzio tra Max e la Juve possa avvenire a giugno se non si raggiungerà l’obiettivo minimo (il quarto posto), ma non si possono escludere ribaltoni invernali se la situazione dovesse precipitare. Il tecnico ha ancora 5 partite fino alla sosta: se dovesse fallire anche l’Europa League e perdere altro

terreno in A (dove dovrà affrontare Inter e Lazio), allontanandosi pericolosamente dalla zona Champions, allora qualche valutazione verrà fatta, per cercare di capire se è più rischioso andare avanti o rassegnarsi al cambio in

corsa (inusuale per gli Agnelli) per evitare nuove perdite sanguinose”.

Intanto, la Juve guarda al futuro. L’idea è di potenziare la squadra sul mercato estivo affiancando a Cherubini un diesse. Rispunta l’idea Giuntoli. Insieme a quella di Conte.

“Intanto si guarda al futuro, con l’obiettivo di potenziare la squadra mercato, affiancando a Federico Cherubini un diesse: tra le ipotesi c’è la soluzione interna (Manna, diesse Under 23) o una figura nuova. In pole c’è Cristiano Giuntoli: il suo Napoli sta facendo benissimo con giocatori giovani e frutto di un gran lavoro di scouting. Tutto ciò

al netto di rivoluzioni più ampie, che potrebbero investire anche alti dirigenti. Si studia pure il possibile sostituto: la grande suggestione, soprattutto tra i tifosi, è Antonio Conte, che non ha ancora rinnovato col Tottenham (scadenza 2023). Alternative: un tecnico straniero (Tuchel) scelta poco in linea con le abitudini del club o un italiano emergente come Alessio Dionisi, che sa lavorare con i giovani, ha idee valide e uno stile da Signora”.

Qualche settimana fa il direttore sportivo del Napoli commentava così le voci di un suo avvicinamento alla Juve:

«Sto benissimo al Napoli, ho ancora due anni di contratto, sono molto legato a De Laurentiis grazie al quale abbiamo potuto creare qualcosa di carino, onestamente non ci sto pensando».