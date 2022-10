Gazzetta: Demme al posto di Anguissa. Col 4-2-3-1 Spalletti può schierare Osimhen e Raspadori

La rosea ipotizza uno stop di tre settimane per Anguissa. Il tecnico deve correre ai ripari. Ci sono anche Elmas e Gaetano che da mezzala possono fare bene

Demme al posto di Anguissa. Così Spalletti, col 4-2-3-1, può schierare assieme Osimhen e Raspadori e sopperire all’assenza di Anguissa.

Sulla Gazzetta dello Sport, Maurizio Nicita ipotizza la nuova mediana che potrebbe modellare Luciano Spalletti per il suo Napoli. Con Anguissa infortunato, occorre correre ai ripari. Il tecnico non è nuovo alle mosse a sorpresa.

Anguissa finora è stato, per lui, un insostituibile. Con Meret e Di Lorenzo è l’unico a essere partito sempre titolare nelle 13 partite stagionali fin qui disputate. Spalletti non vi ha mai rinunciato. E Anguissa non ha deluso: sta giocando la sua migliore stagione anche sotto il profilo dei gol: 3 segnati, più che in tutto il resto della sua carriera nei club.

La rosea parla di uno stop di almeno tre settimane.

“Dunque col passare dei giorni si capirà quando il centrocampista potrà recuperare fra fine ottobre e inizio novembre, nessun problema invece per il Mondiale in Qatar”.

E allora, quali soluzioni ha, in cantiere, Spalletti? La più naturale è schierare Ndombele al posto di Anguissa. Ma non è l’unica.

“Poi c’è il soldato Elmas che Spalletti stima molto anche per la sua capacità di entrare in corsa, senza dimenticare il giovane Gaetano. Ma l’alternativa vera è Demme che sta tornando al meglio della condizione e può garantire il passaggio al 4-2-3-1, che sarebbe anche il modo di far convivere Raspadori e Osimhen. Mago Spalletti troverà i giusti equilibri”.