Una vecchia polemica riaccesa perché si gioca Psg-Nizza. Sono stati entrambi licenziati. Fournier: «Se parlo, non entra più in uno spogliatoio francese»

Galtier e i rancori del Nizza. Stasera si gioca Psg-Nizza. Ed è anche lo scontro tra Fournier e Galtier rispettivamente ex direttore sportivo ed ex allenatore del Nizza.

A lanciare la polemica è stato Fournier (oggi a Parma):

«Se rivelassi le vere ragioni del nostro conflitto, Galtier non troverebbe più lavoro né in Francia né in Europa».