Gaetano: «Al Napoli sto crescendo, piano piano giocheremo tutti»

A Dazn: «Sono rimasto al Napoli con un mister forte, un club importante, calciatori forti. Una sensazione bellissima tornare a Cremona»

Ai microfoni di Dazn, poco prima di Cremonese-Napoli, il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano. Gaetano è un ex della partita: con la Cremonese ha conquistato la promozione in Serie A, l’anno scorso. La squadra di Alvini è al suo primo anno in Serie A. Ieri, in conferenza stampa, i due tecnici si sono scambiati bei complimenti. Si conoscono dai tempi, dalle categorie minori. Gaetano ha parlato della sensazione incredibile nel tornare a Cremona, dopo la promozione.

“Noi pensiamo a fare bene, a ottenere in ogni partita segnali importanti. È una sensazione bellissima tornare qui dopo aver vinto il campionato l’anno scorso e aver vissuto tre anni fantastici. È un’emozione incredibile”.

A Gaetano è stato chiesto se gli pesa il fatto che al Napoli abbia poco spazio. Nonostante ciò il centrocampista mostra continui margini di crescita. Lui si è detto d’accordo. Ha elogiato l’allenatore Luciano Spalletti, i compagni e anche il club. Ha dichiarato che è a disposizione della squadra come tutti i suoi compagni e che, prima o poi, tutti, nel gruppo, troveranno il loro spazio e le loro occasioni di accumulare minutaggio in campo.

“Sto crescendo, sono rimasto qui e sono rimasto con un mister forte, un club importante, calciatori forti. Poi sono a disposizione, piano piano giocheremo tutti”.