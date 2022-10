Le scelte di Luciano Spalletti per la partita delle 18 a Cremona. In difesa torna Mario Rui, con Di Lorenzo, Rrahmani e Kim. Anguissa e Lobotka ancora in campo

Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo tra poco meno di un’ora contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. Il centravanti scelto da Spalletti è ancora una volta Giacomo Raspadori. Jack è in un momento di forma magica e l’allenatore punta ancora su di lui per una partita che, alla luce dei risultati del pomeriggio, diventa importantissima. L’Atalanta, infatti, è stata fermata a Udine dalla squadra di Sottil: il Napoli può tentare il sorpasso e soprattutto distanziarsi almeno un po’ dall’Udinese che rappresenta sempre più una minaccia.

Veniamo alla formazione. Nessuna sorpresa tra i pali, dove c’è Alex Meret, fresco di rinnovo con il club di De Laurentiis. In difesa torna Mario Rui dopo la parentesi di Champions di Olivera. Il portoghese è nella linea a quattro con Rrahmani, Kim e Di Lorenzo. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Ndombele, che fa rifiatare Zielinski che parte dalla panchina. Al centro dell’attacco, come detto sopra, tocca a Raspadori. Con lui Politano e Kvaratskhelia.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti