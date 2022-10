La scarsa prestazione arbitrale non esonera il Barcellona da una pessima prestazione nei confronti di una rivale che certo non sta meglio di lei

L’Inter ha vinto imbrigliando Lewandowski, scrive El Pais. Ormai tutti sanno che il Barcellona vive grazie ai suoi gol.

Lo scrive El Pais, commentando la vittoria dell’Inter di ieri, in Champions League. Vittoria arrivata con l’aggravante dell’arbitraggio.

“Lewandowski non ha segnato e il Barcellona ha perso”, continua il quotidiano spagnolo. “Anche l’Inter sa che i catalani vivono delle reti del polacco e non hanno lasciato che il centravanti arrivasse di fronte a Onana. Lewandowski è stato sottoposto a una sorta di prigione consentita dall’arbitro Vincic. Nessuno ha accompagnato l’attaccante, né attaccanti né difensori né centrocampisti, e il Barcellona è stato lasciato a zero proprio come è successo a Monaco e contro il Rayo”.