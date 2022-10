“Il passaggio del Barcellona a San Siro ha avuto un effetto tanto balsamico quanto sconcertante all’Inter. Nel cda del club italiano nessuno avrebbe dato una lira per la vittoria, secondo fonti vicine ai dirigenti. Ma il tiro da fuori area di Hakan Chalhanoglu, un colpo più o meno accidentale che ha portato all’unico gol nella vittoria per 1-0 di martedì contro la squadra di Xavi, ha spento il fuoco acceso e ha congelato le trattative intraprese per l’ingaggio di un tecnico che consentisse Simone Inzaghi per essere licenziato”.