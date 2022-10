Di Maria o Dymaria? È già al terzo guaio muscolare dell’anno

L’ironia dell’edizione odierna di Repubblica. El Fideo non aveva mai avuto particolari infortuni in carriera. Ieri s’è stirato al primo scatto

Ennesimo infortunio per Angel Di Maria. È già il terzo guaio muscolare dell’anno per l’argentino. Non riesce a giocare due partite consecutive. Ci ironizza l’edizione odierna di Repubblica, a firma Emanuele Gamba, con un gioco di parole: invece che Di Maria lo chiama Dymaria. Il chiaro riferimento è all’altro argentino, Paulo Dybala, che la Juve ha lasciato andare anche perché troppo fragile e che dopo essersi infortunato mentre calciava un rigore in Roma-Lecce rischia seriamente di non partecipare al Mondiale. Repubblica:

Come prima cosa, intanto, la squadra andrà in ritiro in vista del derby di sabato: un cerottino su una ferita che sanguina copiosamente. Il tempo passato insieme non sarà così piacevole, perché Allegri (il ritiro l’ha deciso lui, «mentre noi faremo riflessioni più alte», dice Agnelli) stavolta stabilirà chi è dentro e chi è fuori (…). Il sospetto è però che a molti della Juve importi poco, o comunque molto meno del Mondiale che s’avvicina: basta vedere come distrattamente passeggia Paredes, mentre Di Maria s’è stirato (coscia destra) al primo scatto. Era uno che non aveva mai avuto grandi guai in carriera, da quando è qui è al terzo infortunio muscolare: Dymaria.