Ieri il problema ai flessori. Sono già tre gli infortuni in stagione, per l’argentino. Ha saltato già 4 partite per problemi fisici e due per squalifica

La Juve ieri ha perso contro il Maccabi e ha perso di nuovo anche Angel Di Maria. Per l’argentino si profilano all’orizzonte tra i 20 e i 40 giorni di stop, scrive la Gazzetta dello Sport.

La partita di Di Maria è durata poco meno di mezzora. Dopo 24 minuti di gioco, gli è stato fatale uno scatto.

“Angel ha avvertito una sorta di “coltellata” ai flessori della coscia destra. La smorfia dello juventino non fa presagire nulla di buono, a maggior ragione visti i precedenti. Di Maria rischia di doversi fermare dai 20 ai 40 giorni”.

La Juventus rientrerà in Italia nel pomeriggio e dunque l’argentino sarà sottoposto agli accertamenti di rito solo domani.

“Se gli esami evidenzieranno una lesione di primo grado, l’ex Psg potrebbe tornare prima dello stop per il Mondiale di novembre-dicembre in Qatar, magari in tempo per l’Inter (6 novembre). Ma se l’infortunio dovesse rivelarsi più grave, il 2022 juventino di Di Maria finirebbe in anticipo. A quel punto il rosarino inizierebbe una corsa contro il tempo per rimettersi in forma in vista della Coppa del mondo”.

In questa stagione gli infortuni in cui è incorso Di Maria sono già tre, con quello di Haifa. Prima c’è stato il ko dell’adduttore della coscia sinistra nell’esordio contro il Sassuolo. Poi lo stesso fastidio si è riacutizzato nel primo tempo di Fiorentina-Juve. Infine il terzo guaio muscolare, ieri. E la cosa strana, fa notare la Gazzetta, è che in questo periodo l’ex Psg è sceso in campo meno dei compagni, solo per le partite di Champions, visto che a Monza era stato squalificato e dunque non poteva essere utilizzato in campionato.

“Sembra una maledizione, quella di Di Maria, che continua a essere frenato dai problemi fisici (7 presenze su 13, 330’ e un gol)”. “A conti fatti, Angel ha già saltato 4 match per infortunio e due per squalifica”.