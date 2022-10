De Telegraaf: “L’Ajax è lo zimbello d’Europa, il Napoli è da leccarsi le dita”

Schreuder è stato contestato per non aver sostituito Tadic che poi si è fatto anche espellere.

L’analisi del momento dell’Ajax

Dopo il pareggio contro i Go Ahead Eagles la tempesta era già cominciata, ma dopo la vergognosa esibizione contro il Napoli, ad Amsterdam è vera crisi. L’Ajax non è riuscito a vincere per quattro partite di fila e non accadeva dal 2017. E la povertà di gioco non lascia pensare a tempi migliori. I tifosi considerano Schreuder il principale responsabile. (…) La squadra che è stata scherzata dal Napoli non assomiglia alla formazione di successo di Erik ten Hag, che lo scorso anno concluse il girone di Champions a punteggio pieno.