Spalletti: «Maradona sarà stato orgoglioso dei giocatori del Napoli»

“Maradona sarà stato orgoglioso dei giocatori del Napoli”.

Della conferenza stampa di Luciano Spalletti, estrapoliamo alcune dichiarazioni.

La serata più bella in Europa?

Tutti hanno dato un contributo?

“Se non funzionano tutti i giocatori, non si fanno prestazioni così: Raspadori e Simeone hanno fatto una buona partita, eppure noi vogliamo che rientri Osimhen. Poi il titolare chi sarà? Sarà un problema vero. Se capiscono che c’è spazio per tutti, e che contano i risultati di squadra e non individuali, tutti ti conoscono nel mondo e non serve essere chi fa l’assist o tre gol. C’è bisogno di non farla mai prendere all’avversario, come Kim e Rrahmani, e senza risultato poi nessuno si ricorda delle due parate di Meret che evitano due gol. Se fai risultato tutti ti portano in alto, poi il salvadanaio dei meriti si divide fra tutti”

“C’è molto della disponibilità dei calciatori di allenarsi sempre e di avere un’etica di lavoro corretta, di venire al campo e di pedalare a qualsiasi allenamento. Vanno forte e si esaltano tra di loro e di conseguenza diventa tutto più facile perché stasera hanno fatto davvero delle giocate belle da vedere. Anche Maradona sarà stato orgoglioso di loro”