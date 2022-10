Courtois: «Agli attaccanti si perdona tutto, ai portieri no»

A L’Equipe: «L’attaccante può sbagliare sei volte e essere decisivo con un gol. Il portiere non può sbagliare. In campo bisogna parlare ma non troppo»

L’Equipe riprende l’intervista di France Football (stesso editore) al portiere belga del Real Madrid, Thibaut Courtois. Courtois parla del ruolo del portiere moderno.

«Il portiere moderno non è più solo lì per salvare dai gol. Qui a Madrid, devo anche iniziare la partita. Sono io che, con il primo passaggio, deciderò come impostare l’attacco o come uscire dalla pressione dell’avversario. Oggi sei quasi un playmaker. I portieri sono molto più importanti di quanto si possa pensare. Ma, naturalmente, rimane una posizione speciale».

Hai una divisa diversa, un allenatore a parte, devi impedire di far entrare in rete la palla mentre gli altri devono segnare: ti senti mai come se non giocassi lo stesso sport dei tuoi compagni di squadra?

«Ci sono giorni in cui passo un’ora e mezza con gli altri portieri, è vero. Ma se facciamo lavoro tattico siamo con il gruppo, se facciamo possesso o una piccola partita pure siamo con il gruppo. Stiamo integrando sempre di più il portiere nel gruppo. Ci sono molte partite in cui ho colpito più palloni dei miei compagni di squadra. Oggi devi davvero essere completo, perché la posizione è più difficile di prima. Inoltre, senza un buon portiere, non si vince un trofeo. E spesso ce ne dimentichiamo. Se si guarda alla top 10 del Pallone d’Oro negli ultimi anni, la gente vota più velocemente per un attaccante che segna gol che per un portiere. È un peccato. Ma continueremo a dimostrare che i portieri sono realmente importanti. Tanto quanto gli attaccanti».

Courtois continua:

«L’attaccante può sbagliare sei volte, ma la sua squadra vince 1-0 con il suo gol può anche essere eletto man of the match. Il portiere può salvare molti gol sull’1-0 e non lo consideriamo lo stesso. Anche i difensori sono un po’ dimenticati. Quasi non ne troviamo nessuno nella classifica dei premi e penso che sia un po’ un peccato».

È più facile perdonare lo sbaglio di un attaccante che quello di un portiere? Courtois non ha dubbi.

«Sì, questo è sicuro. È spesso contrassegnato in lettere più grandi nei giornali quando è un portiere che commette un errore. Non appena commette un piccolo errore lo uccidiamo e diciamo che la partita è stata persa a causa sua. A volte ci dimentichiamo che l’attaccante, prima, può anche aver perso cinque o sei facili occasioni per segnare».

Quello del portiere è un ruolo ingrato?

«Talvolta. Ma puoi vedere nella stampa che i tifosi apprezzano sempre di più i grandi portieri. L’anno scorso, se abbiamo vinto la Champions League, non è stato solo grazie a Vinicius, Valverde, Benzema o Rodrygo, ma è stato anche grazie a Courtois».

È frustrante non vedere mai un tifoso con la tua maglia addosso?

«Qui a Madrid a volte li vedo. Ma ha un senso: indossiamo maglie diverse e oggi una maglia è costosa. Quando ne compri una, vuoi quello del club ed è sempre la vera camicia bianca quella che compri, non sono geloso».

Ti sei mai pentito di aver scelto questo ruolo?

«No, mai. Ho lavorato duramente per arrivare dove sono oggi. Ho vissuto molti bei momenti della mia vita grazie a questo ruolo. Non mi pento di niente».

È più complicato integrarsi in un gruppo quando sei un portiere?

«Qui a Madrid, i portieri sono spesso con il gruppo. È importante integrarli con i giocatori molto rapidamente. Nel 2015, quando mi sono infortunato al ginocchio, Mourinho e Hiddink mi hanno fatto fare molto possesso palla da uomo libero, e mi ha permesso di leggere meglio la partita, di dare passaggi migliori, di giocare più velocemente. Integrarmi nei giochi di possesso mi ha aiutato a pensare e pensare più velocemente nel gioco sotto pressione».

Perché la competizione è positiva per i difensori e non per i portieri?

Courtois risponde:

«Se hai due portieri dello stesso livello il titolare commette un errore e immediatamente porti l’altro dentro, e così non aiuta la sua fiducia. I giocatori di campo giocano ottanta minuti, vengono sostituiti, diventano sostituti nella partita successiva perché il sostituto ha segnato. Può funzionare, ma non puoi farlo con un portiere. Non puoi portare il sostituto per dieci o quindici minuti alla fine del gioco. Hai bisogno di abilità, per migliorare te stesso e non per allentare».

Si può essere portieri se si è fisicamente piccoli?

«È ancora possibile, ma presto diventerà meno facile. La maggior parte dei portieri di oggi sono 1.90 m. In Inghilterra vogliono che tu sia su tutti gli angoli. Quando sei troppo piccolo, è difficile. Sono alto due metri. A terra, naturalmente, arrivo un po’ più lontano con le braccia di un portiere che misura 1,80 m. Se un club sta cercando un portiere oggi, è almeno 1,90 m. È il calcio che sta cambiando e forse cambierà di nuovo tra dieci anni e vorremo di nuovo portieri più piccoli…».

Cosa fa un portiere quando non ha molto da fare in una partita?

«Ci concentriamo, continuiamo a parlare, a guardare la partita. Pensi a un possibile contrattacco, sei felice di vedere i tuoi compagni sviluppare un bel gioco, ma, alla fine, rimani concentrato».

La posizione del portiere è quella che si è evoluta di più negli ultimi anni? Courtois:

«Sì, certo. Vent’anni fa potevi essere tra i pali, sulla tua linea, e nessuno ti chiedeva nulla. Oggi, il portiere non si limita a parare, inizia il gioco. Oppure è il difensore che ti mette il passaggio e tu inizi a dribblare e fai la scelta. A volte puoi fare un grande gioco, senza aver fatto alcuna sosta. Ma forse con tutti i passaggi che hai ricevuto e tutte le buone decisioni che hai preso, la tua squadra è stata in grado di attaccare bene. E’ importante».

È possibile ottenere consigli da un compagno di squadra quando sei un portiere?

«A volte devo difendere i portieri davanti ai miei compagni che spesso dicono: “È colpa del portiere”. Invece no. Parlo molto con i miei compagni di squadra, ma devi sapere come farlo. Se parli molto, i tuoi difensori diranno: “Smettila di parlare, è troppo”. La cosa più importante è parlare al momento giusto e dare parole chiave perché gli stadi sono rumorosi. Posso solo rivolgermi ai miei difensori. Se voglio parlare con Toni Kroos, a quaranta metri di distanza, non mi sentirà. È importante gridare forte quando devi e non dire troppo».