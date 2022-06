I numeri mostruosi di Courtois il portiere che para

Li riassume AS: ha la migliore percentuale di parate nelle cinque principali leghe europee, il 77,34%. Con statistiche imbarazzanti in Champions. “E’ nettamente il numero 1”

Ad un certo punto la rivista “FourFourTwo” ha messo Thibaut Courtois – l’eroe Champions del Real Madrid – fuori dalla sua top ten dei migliori portieri al mondo. Lui l’ha presa così:

“Con le partite che ho giocato in questa stagione, quella rivista rappresenta se stessa. Qualcosa non va se non mi mettono tra i primi 10. Dimostra che se poi devono votare per un premio non sanno quello che fanno”.

Ed era ancora marzo, quando il portiere belga parlava così a ‘Miguel Serrano TV’.

I suoi numeri nel frattempo sono diventati un “marker”, un’asticella per il mestiere che travalica anche il “dibattito” sui portieri che devono anche sape giocare coi piedi oltre che parare. Li riassume As.

Nessuno ha fatto più parate su tiri da fuori area (66), ed è di gran lunga il migliore sui tiri dalla media e dalla corta distanza con 91 parate decisive. Courtois ha la migliore percentuale di parate nelle cinque principali leghe europee, il 77,34%.

È stato lui ad aver effettuato il maggior numero di parate (160) nei cinque campionati più importanti, davanti a Vicario (Empoli, 152), De Gea (United, 148), Trapp (Eintracht, 148) e Schmeichel (Leicester, 145). Nessuno ha effettuato più parate su tiri da fuori area (66), lasciando dietro Hradecky (Leverkusen, 55) e De Gea (55).

Non c’è gara, scrive As. Il migliore al mondo è nettamente lui. Anche per Transfermarkt è così: ora vale 60 milioni di euro, più di Donnarumma (PSG), Alisson (Liverpool), Ederson (City) e Oblak (Atletico).

Solo nella finale di Champions ha fatto nove parate. Fino a quel giorno il record era condiviso tra Van der Sar e Alisson. In Champions Courtois è intervenuto una media di 4,54 volte a partita. Complessivamente ha effettuato 59 parate, il massimo dell’intera edizione, a notevole distanza dal secondo (Rulli, 41) e dal terzo (Vlachodimos, 37). E ha giocato ogni minuto della competizione (1.230 minuti).

Nella Liga ha saltato solo due partite. Ha giocato 3.240 minuti, con un coefficiente di 0,81 parate a partita e tre rigori parati su quattro. Per As non c’è dubbio alcuno: è il migliore. E nessuno si chiede quanto sappia giocare coi piedi.