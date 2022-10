CorSport: Simeone vive per il gol, gioca ogni volta come se fosse l’ultima

Viaggia ad una media di 1 gol ogni 60 minuti. In Champions ha segnato quanto Messi e Sanè. Ogni pallone sembra l’occasione della vita

“Il Cholito è unico”, scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Giovanni Simeone è uno che “ha sempre lavorato e lottato come un forsennato e alla fine è riuscito a costruirsi quella gloria che oggi Napoli e l’Europa gli

riconoscono”.

Piace anche ai tifosi, perché segna ma soprattutto vive per i gol. Gioca ogni partita come se fosse l’ultima, ogni pallone sembra essere l’occasione della sua vita.

vita e tutto sommato, visto che ha firmato una rete più di Raspadori e Osimhen saltando a bordo prettamente in corsa, è proprio questa l’idea che trasmette. E poi, beh, è uno che sorride e si emoziona”.

Che Simeone fosse un personaggio particolare si era capito il giorno della presentazione con il Napoli, scrive il quotidiano sportivo, quando si presentò con la moglie, la zia e il cugino.

“Un ragazzino che riprese tutto il discorso pieno di gratitudine e promesse d’impegno”.

Promesse onorate ogni volta che Spalletti decide di metterlo in campo. Simeone si fa trovare sempre pronto. L’ultima volta è stata in Champions, contro i Rangers: due gol straordinari e importantissimi. Il CorSport sciorina i numeri dell’attaccante argentino del Napoli.

“Straordinari i suoi numeri: 6 reti in 367 minuti, 4 in coppa e 2 in campionato; ovvero, la media di un gol ogni 61,16 minuti. Di cui 4 partendo dalla panchina, considerando che è stato titolare soltanto nelle due con i Rangers: professionalità, sacrificio, talento. In Champions, tra l’altro, ha segnato quanto Messi, Sané e Jack e incalza Salah e Mbappé (6 gol), Haaland e Lewandowski (5). Per la cronaca: Jack e Osimhen hanno fatto centro 5 volte rispettivamente in 776 e 640 minuti, e qualcosa vorrà pur dire. Il Cholito vive per il gol e lo annusa. Lo tormenta”.